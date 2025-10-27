Военный эксперт Глазунов: За Красноармейск ВСУ будут биться до последнего

Вооруженные силы Украины будут биться до последнего за Красноармейск и другие оставшиеся крупные города в Донецкой народной республике (ДНР), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. Он объяснил, что поражение стало бы сильным психологическим ударом для ВСУ.

«Есть в Донбассе крупные города, которые носят больше знаковый смысл. Красноармейск — один из таких. Его падение стало бы потерей еще одного крупного города, после которого остались бы только Дружковка, Краматорск, Славянск. А это психологически очень сильный удар и по ВСУ, и по Украине в принципе. Поэтому сражаться там будут до последнего, не жалея сил», — убежден Глазунов.

По его словам, украинское руководство не может допустить падения еще одного крупного города в ДНР, поэтому вынуждено отправлять на его защиту, в том числе, элитные подразделения. Но это, как считает военный эксперт, только отсрочит неизбежное.

«Они пытаются затянуть войну. Надеются, что вдруг удастся договориться с Россией. Вдруг помогут США», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило в Красноармейск спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Уточняется, что бойцы спецназа были отправлены на данный участок фронта в соответствии с приказом главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).