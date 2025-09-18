Бывший СССР
Рассекречены имена уничтоженных в зоне СВО инструкторов ВСУ из США, Германии и Великобритании. Что об этом известно?

В Nessus и CGOP заявили о 2 тыс. пропавших без вести иностранных наемников
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Российские хакеры из Nessus и CGOP узнали о тысячах погибших или пропавших иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также они опубликовали имена уничтоженных в ходе специальной военной операции (СВО) инструкторов из США, Германии и Великобритании.

Так, была взломана рабочая почта одного из украинских офицеров, где содержалась информация об убитых военнослужащих и журналы боевых действий. По данным хакеров, три тысячи иностранных наемников погибли или пропали в зоне СВО, еще две тысячи числятся пропавшими без вести.

В числе погибших — 303 военных из Колумбии, 89 — из США, 86 — из Грузии, 42 — из Великобритании, 29 — из Бразилии, 25 — из Франции, 19 — из Польши, 4 — из Шри-Ланки, по 1 — из Барбадоса и Коста-Рики.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Хакеры рассекретили имена ликвидированных иностранных инструкторов ВСУ

Также российские хакеры опубликовали имена уничтоженных в зоне СВО зарубежных инструкторов украинской армии.

Так, британского советника по безопасности Райана Эванса ликвидировали под Краматорском, американский военный советник и атташе посольства Ричард Кирлин был найден мертвым в отеле. Инструктор Майк Меоли из США и советник по безопасности Джонатан Шенкин из Британии умерли в госпитале после ДТП. Причину смерти советника и инструктора Димитриоса Феррары из Германии не назвали.

Фото: Stringer / Reuters

ВС России уничтожили до 100 наемников в Харькове

18 сентября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали в Харькове до 100 наемников ВСУ.

По его данным, российские войска нанесли удар по общежитию в районе промзоны, в котором находились около 100 иностранных военных. Речь идет о солдатах из стран Центральной Америки.

Стало известно о криминальном бизнесе наемников на Украине

Тогда же военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что колумбийские наемники организовали криминальный наркобизнес на Украине.

«Наемники из Колумбии организовали криминальный бизнес на Украине. Наркотрафик, наемничество, поставки компонентов дронов и элементов взрывчатки — все это "побочный эффект" нынешнего украинского кризиса», — написал военкор.

По его информации, криминальные структуры «нашли в украинском конфликте возможность наладить межконтинентальные схемы, на Украину уже загоняются» запрещенные психотропные вещества.

