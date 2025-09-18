Стали известны имена уничтоженных на СВО инструкторов из США и Германии

Российские хакеры узнали имена уничтоженных в ходе специальной военной операции (СВО) инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из США, Германии и Великобритании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Советник по безопасности Райан Эванс из Великобритании был уничтожен под Краматорском, атташе посольства и военный советник США Ричард Кирлин был найден без признаков жизни в отеле. Также Майка Меоли из США — американского инструктора, не стало в госпитале после ДТП. Аналогичный исход ждал и британского советника по безопасности Джонатана Шенкина.

Помимо этого, канал упомянул о случаях «огня по своим» среди наемников «Интернационального легиона».

Ранее российские войска уничтожили до 100 наемников ВСУ в Харькове. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что удар был нанесен по общежитию, расположенному около промзоны. Внутри здания находилось до 100 наемников, сражавшихся в рядах ВСУ.