Хакеры узнали о тысячах пропавших иностранных наемников ВСУ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Тысячи иностранных наемников, сражавшихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибли или пропали. Как пишет Mash в Telegram-канале, российским хакерам удалось взломать рабочую почту одного из украинских офицеров и получить информацию об убитых, журналы боевых действий, а также рапорты.

В документах, которые обнаружили хакеры Nessus CGOP, оказалась тысяча человек. Среди них военные из Колумбии, Соединенных Штатов, Грузии, Великобритании, Бразилии, Франции и Польши. Отмечается, что большинство колумбийских наемников погибло в Курской области. В списке также оказались наемники из Барбадоса, Коста-Рики и Шри-Ланки.

«Еще 2000 человек считаются пропавшими без вести», — уточняет Mash.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники ВСУ не рискуют и почти не вступают в бой с российскими военнослужащими, прячась за спинами украинских солдат. Представитель российских силовых структур рассказал, что чаще всего среди наемников можно встретить колумбийцев, грузин, поляков и азербайджанцев.

