03:19, 17 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о тактике иностранных наемников ВСУ на фронте

ТАСС: Иностранные наемники прячутся за спинами солдат ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) не рискуют и почти не вступают в бой с российскими военнослужащими, прячась за спинами украинских солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Они вообще серьезной угрозы не представляют, сами особо в бой не лезут. За спинами украинских солдат прячутся больше. В основном участвуют в обороне и редких рейдах», — поделился собеседник агентства, добавив, что больше всего от иностранных наемников страдают мирные жители.

Он отметил, что чаще всего среди наемников можно встретить колумбийцев, грузин, поляков и азербайджанцев. При этом все наемники при обнаружении уничтожаются наравне с солдатами регулярной армии Украины.

Ранее российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ.

