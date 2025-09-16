Боец ВС РФ с позывным Ефим: ВСУ бросают наемников на самые опасные рубежи

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает иностранных наемников на самые опасные рубежи, обрекая их на уничтожение, как это произошло в Новопетровском Днепропетровской области. Об этом заявил в беседе с ТАСС российский боец с позывным Ефим.

«Наемники были у них. Но они были обречены — ни в плен не сдаться, ни уйти [с позиций]. До последнего были там», — приводятся в публикации слова военного.

12 сентября пресс-служба Минобороны России сообщила об установлении контроля над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. Отмечается, что в штурме села участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска расширяют буферную зону в Днепропетровской области. Он отметил, что за последнюю неделю группировке войск «Восток» удалось взять под контроль сразу три населенных пункта в регионе.