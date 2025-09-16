Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:02, 16 сентября 2025Бывший СССР

Российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ

Боец ВС РФ с позывным Ефим: ВСУ бросают наемников на самые опасные рубежи
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает иностранных наемников на самые опасные рубежи, обрекая их на уничтожение, как это произошло в Новопетровском Днепропетровской области. Об этом заявил в беседе с ТАСС российский боец с позывным Ефим.

«Наемники были у них. Но они были обречены — ни в плен не сдаться, ни уйти [с позиций]. До последнего были там», — приводятся в публикации слова военного.

12 сентября пресс-служба Минобороны России сообщила об установлении контроля над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. Отмечается, что в штурме села участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска расширяют буферную зону в Днепропетровской области. Он отметил, что за последнюю неделю группировке войск «Восток» удалось взять под контроль сразу три населенных пункта в регионе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США и Европа ошеломлены». В Китае рассказали о щедром подарке от Путина

    Медведь напал на пожилого мужчину посреди улицы

    В России создали совет по защите чести учителей

    Заявление СВР о подготовке европейцами майдана в Сербии прокомментировали

    Российского подростка похитили и пытали в гараже

    Тезка героя фильма «Брат» Данила Багров из Петербурга получил срок

    В Госдуме предложили освободить от испытаний при приеме на работу одну категорию россиян

    У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

    Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за низкого уровня спортсменок

    Российский боец заявил об обреченности наемников на службе ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости