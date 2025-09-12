Россия
12 сентября 2025

Армия России продолжила наступление вглубь Украины и заняла еще один населенный пункт

Минобороны: ВС РФ заняли Новопетровское в Днепропетровской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

Это стало возможным благодаря активным действиям российских подразделений, которые продолжают продвижение вглубь Украины. Контроль над Новопетровским установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Всего за недель ВС России установили контроль над тремя населенными пунктами Днепропетровской области.

Тем временем Украина осуществила один из самых массированных с начала года налетов БПЛА на российские регионы. По данным Минобороны России, в ночь на 12 сентября было сбито свыше 220 беспилотников. В частности, под ударом оказалась Ленинградская область — там было сбито 28 беспилотников.

