В зоне специальной военной операции (СВО) были ликвидированы колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Борис Рожин.
По его словам, российские войска ликвидировали четверых наемников: Александра Хигуэро, Даймера Луиса, Франка Алексиса и Джосмана Родриго.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили на севере Украины большой центр подготовки иностранных наемников ВСУ. Объект находился под Черниговом.
Также стало известно, что более половины военных в рядах Вооруженных сил Украины, которые погибли на поле боя, оказались иностранными наемниками.