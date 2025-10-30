Бывший СССР
Стало известно о ликвидации колумбийских наемников в зоне спецоперации

Рожин: В зоне СВО были ликвидированы колумбийские наемники ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) были ликвидированы колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военблогер Борис Рожин.

По его словам, российские войска ликвидировали четверых наемников: Александра Хигуэро, Даймера Луиса, Франка Алексиса и Джосмана Родриго.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили на севере Украины большой центр подготовки иностранных наемников ВСУ. Объект находился под Черниговом.

Также стало известно, что более половины военных в рядах Вооруженных сил Украины, которые погибли на поле боя, оказались иностранными наемниками.

    Все новости