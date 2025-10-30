Интернет и СМИ
23:51, 30 октября 2025

В Китае раскрыли одну деталь о происходящем с ВСУ в зоне СВО

NetEase: В ВСУ на каждые 10 трупов приходится 6 иностранных наемников
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Более половины военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли на поле боя, оказались иностранными наемниками. Такие данные приводит китайское издание NetEase.

«В ВСУ на каждые 10 трупов приходится 6 иностранных солдат», — указано в материале.

Уточняется, что линия обороны Киева стремительно разрушается, и «на выжженную землю поля боя отправляют афроамериканцев и колумбийцев», которые редко выходят из таких миссий живыми.

Издание подчеркивает, что западным странам давно известно о ситуации с иностранными военнослужащими на Украине, вербовка наемников стала «планом на случай чрезвычайных обстоятельств».

Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» начал охоту на немецких снайперов в зоне специальной военной операции (СВО). Поводом для начала операции стал перехват переговоров.

    Все новости