В Китае раскрыли одну деталь о происходящем с ВСУ в зоне СВО

NetEase: В ВСУ на каждые 10 трупов приходится 6 иностранных наемников

Более половины военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли на поле боя, оказались иностранными наемниками. Такие данные приводит китайское издание NetEase.

«В ВСУ на каждые 10 трупов приходится 6 иностранных солдат», — указано в материале.

Уточняется, что линия обороны Киева стремительно разрушается, и «на выжженную землю поля боя отправляют афроамериканцев и колумбийцев», которые редко выходят из таких миссий живыми.

Издание подчеркивает, что западным странам давно известно о ситуации с иностранными военнослужащими на Украине, вербовка наемников стала «планом на случай чрезвычайных обстоятельств».

Ранее сообщалось, что спецназ «Ахмат» начал охоту на немецких снайперов в зоне специальной военной операции (СВО). Поводом для начала операции стал перехват переговоров.