Стало известно о начале охоты «Ахмата» на немецких снайперов

Спецназ «Ахмат» начал охоту на немецких снайперов в зоне СВО

Спецназ «Ахмат» начал охоту на немецких снайперов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил командир одной из групп спецназа с позывным Аид, передает РИА Новости.

Поводом для начала операции стал перехват переговоров спецназом «Ахмат» на немецком языке. «Уже более месяца мы ищем один немецкий расчет снайперов, которые аккуратно, но пытаются заходить работать, но их постигнет все то же самое, что постигает любого немца, который вступает на русскую землю», — сообщил Аид.

Военнослужащий также предостерег любых других наемников от поездку в зону СВО. Он заявил, что «это не сафари», где можно просто пострелять.

