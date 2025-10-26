Бойцы спецназа «Ахмат» используют гексакоптеры ВСУ Vampire в Сумской области

Бойцы спецназа «Ахмат» успешно используют гексакоптеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) Vampire («Вампир») в Сумской области, заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным Аид. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы стараемся более точечно атаковать, то есть, выслеживать их расчеты, выслеживать их штурмовые группы и их уничтожать, в том числе с помощью гексакоптеров, потому что мы летаем на их Vampire переделанных», — подчеркнул он.

Аид добавил, что недавно операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) его группы уничтожили при помощи украинского гексакоптера штурмовиков ВСУ.

Ранее стало известно, что провинившихся бойцов «группы Аида» спецназа «Ахмат» наказывают, посылая на боевую задачу в черной одежде.