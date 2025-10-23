Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:01, 23 октября 2025Россия

Стало известно об опасном наказании для провинившихся ахматовцев

Командир «Ахмата» Аид: Провинившихся бойцов отряда посылают в бой в черном
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Провинившихся бойцов «группы Аида» спецназа «Ахмат» наказывают, посылая на боевую задачу в черной одежде. Об этом стало известно из рассказа командира отряда с позывным Аид, сообщение опубликовано в Telegram.

По рассказу военнослужащего, такая практика была введена после того, как на одно из заданий он сам отправился в черном маскировочном халате — командиру нужно было оставаться заметным для сослуживцев, которые должны были быстро реагировать на приказы. В итоге во время боя Аид стал хорошей мишенью для Вооруженных сил Украины.

«Потом радиоперехват читаем (...) И там: "Бей [того, кто] в черном, бей в черном. Он у них главный, бей в черном. Поэтому с тех пор у нас наказание — пойти в черном на боевую задачу», — рассказал об опасном наказании для ахматовцев Аид.

Ранее Аид показал предмет, «переправивший на тот свет» 700 украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    В Британии посмеялись над очередным пакетом европейских санкций против России

    Жертва Эпштейна обвинила бывшего премьер-министра в жестоком изнасиловании

    В Белом доме назвали причину разочарования Трампа в России

    Гинеколог предупредила россиян об опасной и почти бессимптомной половой инфекции

    В Белом доме сделали заявление о встрече Путина и Трампа

    Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?

    Буллингом в российской школе заинтересовались силовики

    В США объяснили отказ от самого быстрого самолета в мире

    У телеведущей случайно оголилась грудь в прямом эфире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости