Стало известно об опасном наказании для провинившихся ахматовцев

Командир «Ахмата» Аид: Провинившихся бойцов отряда посылают в бой в черном

Провинившихся бойцов «группы Аида» спецназа «Ахмат» наказывают, посылая на боевую задачу в черной одежде. Об этом стало известно из рассказа командира отряда с позывным Аид, сообщение опубликовано в Telegram.

По рассказу военнослужащего, такая практика была введена после того, как на одно из заданий он сам отправился в черном маскировочном халате — командиру нужно было оставаться заметным для сослуживцев, которые должны были быстро реагировать на приказы. В итоге во время боя Аид стал хорошей мишенью для Вооруженных сил Украины.

«Потом радиоперехват читаем (...) И там: "Бей [того, кто] в черном, бей в черном. Он у них главный, бей в черном. Поэтому с тех пор у нас наказание — пойти в черном на боевую задачу», — рассказал об опасном наказании для ахматовцев Аид.

Ранее Аид показал предмет, «переправивший на тот свет» 700 украинских военных.