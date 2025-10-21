Ахматовец показал «переправивший на тот свет» 700 украинских военных предмет

Ахматовец с позывным Аид показал пульт дрона, ликвидировавший 700 бойцов ВСУ

Командир одной из групп спецназа «Ахмата» с позывным Аид показал пульт дрона, благодаря которому удалось ликвидировать 700 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимок пульта Аид опубликовал в Telegram.

«Пульт Моисея (позывной пользовавшегося пультом военнослужащего — прим. «Ленты.ру»), которым на Херсоне на тот свет было переправлено свыше 700 душ противника», — подписал снимок Аид. Боец отметил, что намерен продать в формате аукциона этот предмет, помогавший ликвидировать украинских военных.

«Лот — легендарный», — отметил ахматовец.

Ранее Моисей выложил фото ножа, с которым он во время боев под Киевом ходил в рукопашную схватку против офицера Службы безопасности Украины.