Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 20 октября 2025Россия

Российский военный показал артефакт из боев под Киевом в начале СВО

Боец с позывным Моисей показал нож, с которым он шел в рукопашный бой под Киевом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец с позывным Моисей показал нож, с которым он шел в рукопашный бой под Киевом в начале специальной военной операции (СВО). Фото артефакта он опубликовал в Telegram.

Моисей показал кадр, на котором изображен нож в коричневых кожаных ножнах, и в следующем сообщении рассказал, что с его помощью ликвидировал лейтенанта Службы безопасности Украины.

Кроме того, Моисей показал разбитый пульт управления беспилотниками, с помощью которого было «уничтожено 346 единиц живой силы». «Предметы ностальгии. Каждый из них — настоящая реликвия», — подписал снимки военный.

Ранее ахматовец с позывным Аид показал «трофей с трупа» из зоны СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Киеве прогремел взрыв

    Мужчина поймал вредную рыбу и побил рекорд

    В России частично реабилитировали солдата гитлеровской армии

    Россиянин изрезал лица спящих на лавочке мужчин

    Российский губернатор прокомментировал драку подростка с учителем в школе

    Россияне назвали главные недостатки китайских машин

    В ВСУ подтвердили прорыв российских войск в центр Красноармейска

    Российский военный показал артефакт из боев под Киевом в начале СВО

    Глава РФС рассказал о регулярно поступающих от УЕФА миллионах евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости