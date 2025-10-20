Российский военный показал артефакт из боев под Киевом в начале СВО

Российский боец с позывным Моисей показал нож, с которым он шел в рукопашный бой под Киевом в начале специальной военной операции (СВО). Фото артефакта он опубликовал в Telegram.

Моисей показал кадр, на котором изображен нож в коричневых кожаных ножнах, и в следующем сообщении рассказал, что с его помощью ликвидировал лейтенанта Службы безопасности Украины.

Кроме того, Моисей показал разбитый пульт управления беспилотниками, с помощью которого было «уничтожено 346 единиц живой силы». «Предметы ностальгии. Каждый из них — настоящая реликвия», — подписал снимки военный.

