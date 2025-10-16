Ахматовец показал «трофей с трупа» из зоны СВО

Командир «Ахмата» с позывным Аид показал фото трофейной зажигалки бойца ВСУ

Один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал «трофей с трупа» из зоны специальной военной операции (СВО). Кадр он опубликовал в Telegram.

На выложенном фото видна трофейная зажигалка — как утверждается, взятая с тела бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). На ней по-украински написано: «Ты веришь в привидений?».

«Ты веришь в привидений?»

Тебе виднее. Ты же сдох 🤷‍♂ командир «Ахмата» Аид

На каком направлении СВО и когда был добыт предмет, ахматовец не уточнил.

