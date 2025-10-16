Ахматовец показал «трофей с трупа» из зоны СВО

Один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал «трофей с трупа» из зоны специальной военной операции (СВО). Кадр он опубликовал в Telegram.
На выложенном фото видна трофейная зажигалка — как утверждается, взятая с тела бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). На ней по-украински написано: «Ты веришь в привидений?».
«Ты веришь в привидений?»
Тебе виднее. Ты же сдох 🤷♂
На каком направлении СВО и когда был добыт предмет, ахматовец не уточнил.
Ранее приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова Замид Чалаев показал два заполненных медалями и орденами шкафа. На выложенных кадрах видно, что в шкафах Чалаева хранятся десятки наград, среди которых — Золотая Звезда Героя России, Георгиевский Крест, ордена Мужества, медаль «За отвагу», а также ряд введенных Чечней знаков отличия.