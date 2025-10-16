Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 16 октября 2025Россия

Ахматовец показал «трофей с трупа» из зоны СВО

Командир «Ахмата» с позывным Аид показал фото трофейной зажигалки бойца ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид показал «трофей с трупа» из зоны специальной военной операции (СВО). Кадр он опубликовал в Telegram.

На выложенном фото видна трофейная зажигалка — как утверждается, взятая с тела бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). На ней по-украински написано: «Ты веришь в привидений?».

«Ты веришь в привидений?»
Тебе виднее. Ты же сдох 🤷‍♂

командир «Ахмата» Аид

На каком направлении СВО и когда был добыт предмет, ахматовец не уточнил.

Ранее приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова Замид Чалаев показал два заполненных медалями и орденами шкафа. На выложенных кадрах видно, что в шкафах Чалаева хранятся десятки наград, среди которых — Золотая Звезда Героя России, Георгиевский Крест, ордена Мужества, медаль «За отвагу», а также ряд введенных Чечней знаков отличия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости