ВС России поразили большой центр подготовки иностранных наемников ВСУ на севере Украины

Российские военные поразили на севере Украины большой центр подготовки иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил украинский пленный военнослужащий 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Козловский.
По его словам, данный центр располагался под Черниговом. Военнопленный уточнил, что иностранных бойцов держат на полигоне обособленно. Кроме того, они получают другую одежду, экипировку и вооружение.
«Среди инструкторов там украинские военнослужащие и тоже иностранцы», — рассказал Козловский.
Ранее пленный боец ВСУ Игорь Стеблянка сообщил о планах командования ВСУ сдать один из городов в ДНР. Речь шла о Красноармейске (украинское название — Покровск).