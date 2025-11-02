РИА Новости: В Сумской области уничтожили латиноамериканских наемников ВСУ

Российские войска нанесли удар по пункту дислокации латиноамериканских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань-2» по пункту дислокации уничтожены трое наемников из Аргентины и один — из Колумбии, уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что представители крупных бразильских банд едут на Украину ради получения навыков ведения боевых действий и доступа к западному оружию. В статье газеты Página 12 сообщается, что потери среди бойцов ВСУ в течение года спровоцировали увеличение числа латиноамериканцев, сражающихся на стороне Киева, и, в первую очередь, колумбийцев.

До этого сообщалось, что российские военные поразили на севере Украины большой центр подготовки иностранных наемников ВСУ. Объект находился под Черниговом.