04:55, 2 ноября 2025

В Италии спрогнозировали итог секретной встречи по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amrei Schulz / Globallookpress.com

Новая секретная встреча «коалиции желающих» по Украине не сможет изменить ситуацию на поле боя. Такое мнение высказал изданию IL Fatto Quotidiano итальянский профессор социологии Алессандро Орсини.

По его мнению, «коалиция желающих» выбрала неправильную стратегию, которая лишь усугубила положение Киева. «Эта стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что вместо этого необходимо было договориться с Москвой о прекращении огня.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Испании проведет во вторник, 4 ноября, «секретную» и закрытую встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины. В ходе саммита будут обсуждаться способы удовлетворения неотложных финансовых потребностей Киева, в том числе его запросов в сфере обороны, а также «инициативы по усилению давления на Россию».

