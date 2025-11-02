Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:35, 2 ноября 2025Мир

В европейской стране на украинцев обрушилась «волна агрессии»

ТСН: В Польше выросло число преступлений против украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Польше зафиксирован рост преступлений против украинцев, совершенных на почве национальной ненависти. Об этом пишет телеканал «ТСН».

Сообщается, что украинцы стали чаще подвергаться избиениям, преследованиям и шантажу, также участились угрозы насилия в их адрес. «За первые 7 месяцев 2025 года зафиксировано 543 преступления на почве ненависти — это на 41 процент больше, чем в прошлом», — говорится в публикации.

По словам профессора Варшавского университета Пржемислава Садура, поляки встревожены тем, что украинцы занимают их место, в том числе в медицинских учреждениях и на рынке труда.

Отмечается, что «волна агрессии» против граждан Украины вызывает беспокойство у полиции. Польские правоохранители призывают документировать каждый случай дискриминации.

Ранее польский социолог Пшемыслав Садур сообщил, что отношение поляков к украинцам радикально меняется в худшую сторону и может привести к расправам. Он допустил, что их могут начать линчевать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил вторжением еще одной стране

    Во Франции выступили с призывом в отношении Зеленского

    В европейской стране на украинцев обрушилась «волна агрессии»

    В Британии раскрыли план Трампа по Украине

    Командующий дронами ВСУ пригрозил ударами по России

    В одесский ночной клуб нагрянула полиция из-за русских песен

    Мерца высмеяли за желание помочь «разбомбившей Германию» Украине

    Трамп оскорбил американского телеведущего

    Тренер «Динамо» объяснил плохое качество льда музыкальной церемонией

    Бывший президент Украины раскрыл подробности разговора с Путиным о Майдане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости