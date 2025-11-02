В европейской стране на украинцев обрушилась «волна агрессии»

ТСН: В Польше выросло число преступлений против украинцев

В Польше зафиксирован рост преступлений против украинцев, совершенных на почве национальной ненависти. Об этом пишет телеканал «ТСН».

Сообщается, что украинцы стали чаще подвергаться избиениям, преследованиям и шантажу, также участились угрозы насилия в их адрес. «За первые 7 месяцев 2025 года зафиксировано 543 преступления на почве ненависти — это на 41 процент больше, чем в прошлом», — говорится в публикации.

По словам профессора Варшавского университета Пржемислава Садура, поляки встревожены тем, что украинцы занимают их место, в том числе в медицинских учреждениях и на рынке труда.

Отмечается, что «волна агрессии» против граждан Украины вызывает беспокойство у полиции. Польские правоохранители призывают документировать каждый случай дискриминации.

Ранее польский социолог Пшемыслав Садур сообщил, что отношение поляков к украинцам радикально меняется в худшую сторону и может привести к расправам. Он допустил, что их могут начать линчевать.