Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:01, 2 ноября 2025Мир

В Германии выступили с обвинением в адрес властей Украины

Ронцхаймер: Власти Украины бездействуют в решении проблем с электричеством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинцы опасаются остаться в холоде грядущей зимой на фоне перебоев с электроснабжением. Об этом рассказал находящийся в Киеве журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью Die Welt.

Он отметил, что на Украине происходят отключения электроэнергии, но руководство страны бездействует. «И мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся (Система энергоснабжения — прим. "Ленты.ру") была уничтожена, чтобы зима на Украине стала еще холоднее», — сказал журналист.

Он добавил, что, помимо проблем с электроснабжением, украинцев также беспокоит ситуация на фронте и общая нестабильность, а также заявления американского лидера Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.

С 31 октября по всей Украине ввели круглосуточные почасовые отключения электроэнергии введут из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России спустили на воду самую загадочную подлодку. «Хабаровск» способен нести до 12 «Посейдонов»

    На Западе заявили об утрате Зеленским способности адекватно оценивать реальность

    Россиянам напомнили о важной особенности оплаты работы в праздники

    В Сочи объявили ракетную опасность

    В российском регионе обломки дронов ВСУ повредили многоквартирный дом

    В Германии выступили с обвинением в адрес властей Украины

    В Финляндии два человека погибли из-за взрыва фургона

    В США раскритиковали решение Трампа о ядерных испытаниях

    ВСУ пустили в ход уникальную бронетехнику

    ВСУ атаковали Туапсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости