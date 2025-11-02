В Германии выступили с обвинением в адрес властей Украины

Ронцхаймер: Власти Украины бездействуют в решении проблем с электричеством

Украинцы опасаются остаться в холоде грядущей зимой на фоне перебоев с электроснабжением. Об этом рассказал находящийся в Киеве журналист немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью Die Welt.

Он отметил, что на Украине происходят отключения электроэнергии, но руководство страны бездействует. «И мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся (Система энергоснабжения — прим. "Ленты.ру") была уничтожена, чтобы зима на Украине стала еще холоднее», — сказал журналист.

Он добавил, что, помимо проблем с электроснабжением, украинцев также беспокоит ситуация на фронте и общая нестабильность, а также заявления американского лидера Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.

С 31 октября по всей Украине ввели круглосуточные почасовые отключения электроэнергии введут из-за сложной ситуации в энергосистеме.