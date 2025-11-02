Мир
03:54, 2 ноября 2025

В Сербии назвали условие отъема Западом российских активов

Экс-вице-премьер Вулин: ЕС не отнимет активы РФ при понимании адекватного ответа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Представители Евросоюза (ЕС) не станут предпринимать попытку отъема замороженных российских активов, если будут знать, что за таким шагом последует активный ответ. Об этом в беседе с РИА Новости сказал основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Экс-замглавы сербского правительства также напомнил, что всю свою историю крупнейшие европейские страны «грабили свои колонии», забирая материальные блага у тех, кто показывал слабость. Изъятие активов России возможно, если в ЕС будут уверены, что не понесут за это никакого наказания, уверяет Вулин.

По его мнению, здесь вопрос состоит в последствиях для стран объединения, а также в том, что Москва приготовит в качестве ответа на такие возможные действия. «Только от силы ответа зависит, отнимут ли российское имущество. Если посчитают, что потеряют больше, чем получат, то не сделают этого», — добавил политик.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин сказал, что ЕС относится к Сербии с презрением и хочет через нее ударить по России. Государства, входящие в этот союз, оказывают давление на Белград, чтобы ввести санкции против Москвы, отметил он.

