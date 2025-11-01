Мир
07:15, 1 ноября 2025Мир

В Сербии рассказали о желании Евросоюза нанести удар по России

Экс-вице-премьер Вулин: ЕС презирает Сербию и хочет через нее ударить по России
Марина Совина
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Reuters

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюзе презирает страну и хочет через нее нанести удар по России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Вулин подчеркнул, что Евросоюз требует от Сербии ввести санкции против Москвы, зная, что для России ограничения не принесут вреда.

«Они [страны ЕС] знают, что это бы уничтожило сербскую экономику, вызвало бы сильный раскол в сербском обществе, но желают, чтобы это произошло, потому что нанесло бы России психологический ущерб», — отметил он.

Ранее Вулин предупредил о риске ядерной войны. «Поэтому должно быть быстро достигнуто соглашение, быстро признано, что однополярный мир умер»,— считает он.

    Все новости