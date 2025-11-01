Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:34, 1 ноября 2025Мир

В Сербии предупредили о риске ядерной войны

Экс-вице-премьер Сербии Вулин заявил, что мир на пороге ядерной войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Reuters

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что третья мировая война уже давно идет. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Вулин предупредил, что сейчас мир оказался на пороге ядерной войны.

«Поэтому должно быть быстро достигнуто соглашение, быстро признано, что однополярный мир умер, и что должен быть заключен новый договор, который нам будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн», — призвал он.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). В ведомстве посчитали, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США. Окончательное решение о передаче ракет остается за президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон одобрил поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Теперь решение за Трампом

    Более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов

    В Швеции не нашли виновных в нападениях на посольство и торгпредство России

    Большие потери ВСУ под Красноармейском объяснили

    Пропустивший брифинг с Зеленским глава ГУР Украины обнаружился под Покровском

    Варламову подарили трусы с особым кармашком

    Оппозиция решила обвинить Зеленского в подрыве безопасности Украины

    Пользователи сети раскрыли самые сокровенные секс-тайны своих друзей

    Сенатор тайно сняла секс подчиненной с женатым мужчиной и попала под суд

    Android оказалась безопаснее iOS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости