ВСУ ударили HIMARS по монастырю в ДНР

Монахиня Варвара: Артиллерия ВСУ ударила по корпусу монастыря в ДНР из HIMARS
Фото: Stringer / Reuters

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносили удары реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS по сестринскому корпусу Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам ТАСС рассказала насельница монастыря монахиня Варвара.

По ее словам, было несколько случаев гибели постояльцев храма — отца Вонифатия и монахини Саввы. «Целый пакет HIMARS выпустили по сестринскому корпусу. Это было 31 января 2023 года», — уточнила Варвара.

Как отметила насельница, украинские войска целенаправленно наносят удары по донецким храмам и монастырям. Все из-за того, что они сохраняют верность Московскому патриархату.

Свято-Николаевский Успенский женский монастырь в ДНР построен в 1998 году схиархимандритом Зосимом. Обитель постоянно подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ.

В конце октября сообщалось, что вражеские силы атаковали город Ясиноватая в ДНР. В результате удара погибли три человека — мужчина, женщина и девочка-подросток.

