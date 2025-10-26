Три человека стали жертвами атаки ВСУ по российскому региону при помощи HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара, по последним данным, погибли трое человек. Об этом пишет ТАСС.

«Мужчина скончался на операционном столе, медикам его спасти не удалось», — рассказали о последней жертве в оперативных службах.

Ранее сообщалось о двух жертвах удара — женщине и девочке-подростке.

В результате украинской атаки повреждены 12 домов и гражданские машины. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, противник применил РСЗО HIMARS калибром 227 миллиметров.

Ранее ВСУ атаковали Ясиноватую в Донецкой народной республике с помощью ударного БПЛА.