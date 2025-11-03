Трехлетняя девочка бесследно исчезла 55 лет назад. Ее убийца сознался во всем еще тогда. Почему он до сих пор на свободе?

Убийцу девочки не могут наказать 55 лет из-за халатности полиции Австралии

3 октября стало известно, что власти австралийского штата Новый Южный Уэльс посулили один миллион австралийских долларов (52,3 миллиона рублей) за любую информацию о пропавшей девочке Шерил Гриммер. Это не стало бы особенно заметной новостью, если бы не одно обстоятельство: Шерил пропала 55 лет назад, ее предполагаемый похититель признался в преступлении через год, но его отпустили. Точно так же с ним поступили в 2019-м. «Лента.ру» рассказывает о самом загадочном в истории Австралии похищении и его расследовании, которое родные пропавшей сравнивают с шоу ошибок, абсурда и некомпетентности.

На месте предполагаемого убийства Гриммер нашли кости

В начале октября австралийские СМИ разразились громкими заголовками. Полиция провела обследование территории в районе ранчо, где должны были находиться останки трехлетней Шерил Гриммер, пропавшей в январе 1970 года. Внимание всей страны было приковано к городу Вуллонгонг.

Вскоре полиция сообщила, что нашла кости. Место поиска указал еще в 1971 году юноша, признавшийся в похищении и убийстве Гриммер. Правда, тогда после многочисленных допросов его показания были признаны ложными

Найденные кости отправили на экспертизу, а австралийцы замерли в ожидании скорой развязки. Однако криминалисты установили, что поисковый отряд нашел кости животного. Тайна осталась нераскрытой, хотя для многих это никакая не тайна, а череда абсурдных недоразумений, благодаря которым жестокий преступник уже более полувека находится на свободе.

Шерил Гриммер перед исчезновением Фото: Mirror

Девочка незадолго до исчезновения переехала в Австралию с семьей

Семья Гриммер перебралась в Австралию из Великобритании в 1968 году. У Кэрол и Винса Гриммер было четверо детей. Трое сыновей, старшему из которых, Рики, к началу 1970-го исполнилось семь, и трехлетняя Шерил. Они поселились в пригороде Вуллонгонга Фейри-Медоу. Винс был военным сапером, а Кэрол присматривала за многочисленными отпрысками.

12 января она вместе с детьми пошла на пляж. Около половины второго погода стала портиться, Кэрол отправила детей в пляжную душевую, а сама стала собирать вещи. Через 10 минут прибежал Рики и сказал, что Шерил отказывается выходить из своей кабинки. Мать пошла за дочерью, но там ее уже не было. С этого момента девочку никто не видел.

Телефона поблизости не было, и Кэрол бросилась к ближайшему дому, чтобы вызвать полицию. При этом несколько свидетелей успели сообщить взволнованной женщине, что видели, как некий мужчина держал Шерил на руках, пока она пила из фонтанчика на пляже. Правда, эта версия была отметена следователями, так как Рики заявил, что подсадил сестру, чтобы она напилась. Как свидетели могли перепутать семилетнего мальчика со взрослым мужчиной — вопрос открытый до сих пор

Другие очевидцы заявили, что видели Шерил в некоем белом автомобиле. Этот след тоже никуда не привел. Дальше — еще больше странностей. Изначально полиция выдвинула четыре версии случившегося. В первые часы считалось, что девочка могла где-то прятаться, пойти к океану и утонуть, утонуть в ближайшем канале или стать жертвой похищения.

Три первые версии были быстро опровергнуты. Сначала рядом с пляжем обнаружили загадочный фургон Volkswagen, который непонятно кому принадлежал. Позже владелец нашелся и оказался непричастным. На третий день неизвестный прислал следователям записку, в которой утверждал, что Шерил у него в заложниках. Похититель потребовал 10 тысяч австралийских долларов в качестве выкупа. Полиция опубликовала записку в надежде, что кто-то узнает почерк.

Хотя мы не исключаем, что это розыгрыш, я приказал полиции рассматривать записку как настоящее требование выкупа. Если кто-то узнает почерк, просим его связаться с полицией Вуллонгонга суперинтендант полиции Линч заявление 16 января 1970 года

Обращение суперинтенданта Линча к жителям города в январе 1970 года Кадр: WIN Television / The University of Wollongong / news.com.au

Выкуп был собран и доставлен на названное этим человеком место в северном пригороде города. За деньгами никто не пришел. Установить автора записки так и не удалось, и следователи сочли ее неудачной шуткой. Всего у полиции было трое подозреваемых, однако доказать их причастность к исчезновению Шерил так и не смогли.

Через полтора года в расправе над девочкой признался 17-летний подросток

Поиски маленькой британки быстро заглохли. Однако в 1971 году у полиции появился неожиданный подозреваемый. Через 16 месяцев после исчезновения девочки 17-летний юноша заявил, что похитил и задушил ее. Имя подростка не называлось тогда и неизвестно до сих пор из-за строгих австралийских законов в области охраны конфиденциальности.

Юноша рассказал, что забрал Шерил от душевых, отвел на территорию ближайшей фермы и расправился с ней. Он вспоминал, что на месте был загон для скота, решетчатые стальные ворота и тропинка к ручью.

Подозреваемый отвел полицейских к перекрестку улиц в пригороде Балгоуни и сказал, что закопал тело Шерил где-то там, хотя не смог сказать, где именно. Следователи серьезно относились к словам юноши, пока не допросили владельца земли, где якобы произошло преступление. Тот заявил, что полтора года назад там не было ни ограды для скота, ни решетчатых ворот

Кэрол и Винс Гриммер с детьми в 1975 году Фото: Fairfax Media via Getty Images

У полиции не было ни одного вещественного доказательства и свидетельств, кроме слов самого юноши. В итоге его рассказ сочли выдумкой, и дело закрыли. За любую информацию о похитителе обещали крупные суммы, прокуратура требовала крепче взяться за единственного подозреваемого, но с тех пор и до середины 2008 года поиски Шерил стояли без движения.

В 2008-м некая женщина объявила себя Шерил Гриммер

Об исчезновении маленькой британки вспомнили в нулевых, когда о ее деле высказался министр внутренних дел Нового Южного Уэльса Майк Галлахер. Он предположил, что Шерил и ее похитителя давно нет на этом свете, однако истину все равно нужно установить.

В 2008 году на это откликнулась некая австралийка, которой было столько же лет, сколько могло быть Гриммер. Она изучила материалы дела и обратила внимание, что у девочки из-за довольно редкой аномалии пупок выступал вперед на сантиметр. У нее была та же аномалия, и она предположила, что может быть похищенной Шерил. Однако тест ДНК это не подтвердил.

О похищенной снова заговорили, прошел еще один круг проверок всех данных, но это ничего не дало. В 2011 году Шерил Гриммер признали умершей официально. Казалось, что дело закрыто окончательно. Однако с этого момента началось самое интересное. Кэрол Гриммер заявила, что считает дочь живой и попросила не прекращать следствие. Отдел расследования убийств Вуллонгонга создал специальную группу для нового исследования дела

Статья о пропаже Гриммер в газете Daily Mirror, 14 января 1970 года Изображение: Daily Mirror

В 2016 году все данные, собранные за 45 лет, впервые объединили в цифровых версиях для досконального компьютерного анализа. И это породило новую неожиданную версию. Вернее, вернуло следствие в 1971 год.

Признавшийся в 1971 году юноша снова стал главным подозреваемым

Электронный анализ показал, что в начале 1970-х следователи не смогли грамотно собрать полную картину преступления, и указал на их промахи. Следователи отправились на ту самую ферму и допросили сына ее владельца. Тот внезапно заявил, что и ограда для скота, и решетчатые ворота определенно уже были на территории в день похищения Шерил.

Компьютер также обратил внимание на ранее проигнорированные показания трех свидетелей, которые заявили, что видели некоего подростка, слонявшегося около душевой 12 января 1970 года. Более того, его же видели с ребенком на руках.

Оказалось, что подозреваемый, которому на момент нового расследования было около 60 лет, давно живет в Мельбурне. Его арестовали 23 марта 2017 года и привезли в Новый Южный Уэльс. А в мае по австралийским СМИ прокатилась оглушительная новость. Оказалось, что это тот самый человек, который признался в преступлении в 1971-м. Родителей Шерил к моменту этого открытия уже не было в живых, но уже чуть ли не все австралийцы считали себя ее родственниками и требовали наказания преступника

Тут выяснилось, что во время исчезновения девочки подозреваемый, имя которого так и не раскрыто, а в документах следствия его именуют Меркьюри, испытывал тяжелые психологические проблемы, собирался свести счеты с жизнью и «забрать кого-нибудь с собой». Он заявил, что похитил Шерил, засунул ей кляп в рот и прятался в канализационном коллекторе около получаса.

Шерил и Винс Гриммер Фото: Fairfax Media via Getty Images

Потом Меркьюри отвел девочку в тот самый пригород Балгоуни, вытащил кляп изо рта. Шерил начала кричать, подросток запаниковал и расправился с ней. Забросал останки землей и ветошью и вернулся на пляж.

В 2019-м все обвинения против Меркьюри неожиданно сняли

Однако таинственная история, которая, казалось, должна была вот-вот разрешиться, рассыпалась самым неожиданным образом. Суд и следствие успели признать, что в показаниях Меркьюри были детали, которые мог знать только убийца. В частности, он в точности описал цвет и фасон купальника Шерил, а также то, что в руках у нее было белое полотенце — эта информация не выносилась в публичное поле.

При этом защита Меркьюри утверждала, что в момент признания в 1971-м он находился в состоянии тяжелого психического расстройства, а значит, его слова нельзя было использовать в суде.

В сентябре 2018 года подозреваемый участвовал в заседании суда по видеосвязи. Основной процесс должен был состояться в мае 2019-го. Но тут случилось нечто граничащее в абсурдом. Судья неожиданно заявил, что во время признаний Меркьюри в 1971-м его не сопровождали родители или опекуны, а значит, показания нельзя использовать

Австралийские полицейские обыскивают машины рядом с местом исчезновения Шерил Гриммер, 15 января 1970 года Фото: Fairfax Media via Getty Images

Проблема в том, что 50 лет назад такой допрос был законным, правило об обязательном присутствии близких ввели через несколько десятилетий. Однако суд постановил, что в данном случае закон имеет обратную силу, признал все данные расследования несостоятельными и постановил освободить Меркьюри. Развязки, которая казалось очевидной, не случилось. Даже личность подозреваемого до сих пор не раскрыли.

В октябре семья Гриммер выступила с сенсационным заявлением

После того как кости, найденные в Балгоуни, оказались костями животного, дело Гриммер, вроде бы, снова заглохло. Однако 13 октября семья девочки выступила с рядом заявлений в издании News.com.au. Родные пропавшей австралийки обрушились с критикой на полицию и власти Нового Южного Уэльса.

Они объявили, что готовят к публикации сенсационный документ, который должен раскрыть не только личность преступника, но и пролить свет на многочисленные ошибки в работе полиции.

Некомпетентность и халатность, которые допускались полицией Нового Южного Уэльса в расследовании этого дела на протяжении почти всех 55 лет, просто не укладываются в голове. Мы надеемся, что они признают, что пренебрежительно относились к делу, исправят все эти ошибки, вернут дело в суд и ответят наконец на вопрос: убил Меркьюри Шерил или нет заявление семьи Шерил Гриммер

На стороне семьи Гриммер выступил депутат парламента штата Джереми Бакингем. Он заявил, что готов использовать свое положение, чтобы назвать настоящее имя Меркьюри на следующем заседании. Он назвал сложившуюся ситуацию издевательством над родными пропавшей и полным провалом криминального правосудия штата. В частности, Бакингем и родные Гриммер назвали непростительной ошибкой публикацию того самого письма с требованием выкупа. Это, по их мнению, спугнуло Меркьюри.

Ранее детективы Фрэнк Санвитале и Дэмиан Луне, которые были инициаторами нового расследования в конце 2016 года, потребовали от Меркьюри выступить и откровенно рассказать обо всем. Санвитале тогда несколько раз говорил с подозреваемым по телефону, и тот каждый раз признавал себя виновным и раскаивался. Однако, когда дошло до суда, юристы и суд просто развалили дело.

Думаю, тебе пора признаться, приятель. Пойти в полицию и рассказать, что ты сделал в тот день. Я верю, что однажды ты предстанешь перед Создателем и ответишь за все. Но сначала, приятель, пойди в полицию и признайся по всем Фрэнк Санвитале детектив полиции Нового Южного Уэльса в отставке

Шерил Гриммер (крайняя справа) с братьями Фото: news.com.au

Дальнейшее развитие событий показало, что отступать семья Гриммер не собирается. Через несколько дней после объявления о скорой публикации того самого документа, они вместе Бакингемом поставили Меркьюри прямой ультиматум — или он выходит из тени, или его имя будет раскрыто. Подозреваемый на это никак не прореагировал. 23 октября Бакингем раскрыл его имя на заседании парламента Нового Южного Уэльса и зачитал его показания.

Правда, для простых смертных это пока ничего не значит. Бакингем воспользовался депутатской привилегией оглашать перед коллегами любую информацию, даже ту, которая защищена законом. За пределы зала заседаний она попасть не может.

Однако это сильный ход. Теперь власти штата официально посвящены в детали дела, знают имя Меркьюри, знают о выявленных ошибках при ведении расследования и должны будут что-то предпринять. А австралийцы снова замерли в ожидании развязки одного из самых загадочных преступлений в истории страны. Получат ли они ответы, которых ждут уже 55 лет, — станет известно в ближайшее время.