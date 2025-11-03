В районе Красноармейска в окружение попали 9 тыс. бойцов ВСУ

В районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) в окружение попали около девяти тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что в последние дни Вооруженные силы (ВС) России разрезали украинский гарнизон на части и взяли под контроль наиболее важные объекты Красноармейска. При этом попытки ВСУ атаковать российские позиции в лоб лишь усугубили их положение.

Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега призвал вывести ВСУ из Красноармейска и Мирнограда. Он также отметил, что отчеты украинского Генштаба с каждым днем все больше состоят из лжи.