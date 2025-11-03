Стало известно о фальсификации британским телеканалом речи Трампа

Telegraph: «Би-би-си» сфальсифицировала речь Трампа, произнесенную в 2021 году

Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» сфальсифицировала речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, пишет газета Telegraph со ссылкой на внутренний документ.

«"Би-би-си" сфальсифицировала речь Дональда Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме», — говорится в статье.

Речь идет о программе Panorama в октябре 2024 года, которая «ввела зрителей в заблуждение», показав, как Трамп заявляет сторонникам, что собирается идти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». При этом президент на самом деле сказал, что пойдет с ними, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Газета обвинила телеканал в том, что он склеил кадры начала выступления с тем, что Трамп сказал почти час спустя.

