Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 3 ноября 2025Мир

Стало известно о фальсификации британским телеканалом речи Трампа

Telegraph: «Би-би-си» сфальсифицировала речь Трампа, произнесенную в 2021 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» сфальсифицировала речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, пишет газета Telegraph со ссылкой на внутренний документ.

«"Би-би-си" сфальсифицировала речь Дональда Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме», — говорится в статье.

Речь идет о программе Panorama в октябре 2024 года, которая «ввела зрителей в заблуждение», показав, как Трамп заявляет сторонникам, что собирается идти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». При этом президент на самом деле сказал, что пойдет с ними, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Газета обвинила телеканал в том, что он склеил кадры начала выступления с тем, что Трамп сказал почти час спустя.

Ранее стало известно, что почти семь миллионов человек вышли на протесты No Kings против политики Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Дрон разбил окно в подмосковной многоэтажке

    В зоне спецоперации ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца

    Сын Кости Цзю раскрыл детали ДТП со своим участием

    В США заявили о сокращении военного присутствия в Европе

    В России предложили сократить летние каникулы

    МИД Италии вызвал российского посла в Риме

    Зеленский анонсировал переговоры с США по производству дронов

    Зеленский не видел европейского плана по урегулированию конфликта на Украине

    На Западе призвали Зеленского прилететь в Россию и начать переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости