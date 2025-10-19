Почти семь миллионов человек вышли на протесты против Трампа

Почти семь миллионов человек вышли на протесты No Kings против политики Трампа

Почти семь миллионов человек вышли на протесты против политики президента США Дональда Трампа. Об этом РИА Новости сообщили организаторы протестов No Kings.

«На одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США сегодня собрались почти семь миллионов американцев... более чем в 2700 городах и населенных пунктах», — уточнили они.

Так, в субботу, 18 октября, на массовые демонстрации вышли на два миллиона человек больше, чем в первую волну 14 июня, подчеркнули организаторы.

Ранее в октябре Трамп опубликовал посвященный протестующим ИИ-ролик. Помимо этого, американский лидер сделал репост видео, ранее опубликованного вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом — на нем Трамп был изображен в образе монарха, держащего меч.