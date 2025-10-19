Мир
Почти семь миллионов человек вышли на протесты против Трампа

Почти семь миллионов человек вышли на протесты No Kings против политики Трампа
Екатерина Ештокина

Фото: Nuri Vallbona / Reuters

Почти семь миллионов человек вышли на протесты против политики президента США Дональда Трампа. Об этом РИА Новости сообщили организаторы протестов No Kings.

«На одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США сегодня собрались почти семь миллионов американцев... более чем в 2700 городах и населенных пунктах», — уточнили они.

Так, в субботу, 18 октября, на массовые демонстрации вышли на два миллиона человек больше, чем в первую волну 14 июня, подчеркнули организаторы.

Ранее в октябре Трамп опубликовал посвященный протестующим ИИ-ролик. Помимо этого, американский лидер сделал репост видео, ранее опубликованного вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом — на нем Трамп был изображен в образе монарха, держащего меч.

