Трамп опубликовал посвященный протестующим ИИ-ролик

Трамп опубликовал ИИ-ролик, где он обливает грязью протестующих с истребителя
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором он в образе короля обливает грязью протестующих с истребителя.

Помимо этого, американский лидер сделал репост видео, ранее опубликованного вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Тот загрузил на платформу Bluesky сгенерированный ИИ-ролик — на нем Трамп изображен в образе монарха, держащего меч.

Ранее стало известно, что 18 октября акция протеста против политики Дональда Трампа No Kings началась в Вашингтоне. Обстановка оставалась спокойной, среди участников люди всех возрастов, от детей до пожилых.

Антиправительственные протесты в Нью-Йорке собрали более 100 тысяч человек.

