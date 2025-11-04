Два человека погибли в тройном ДТП с детской хоккейной командой

Под Волгодонском (Ростовская область) произошло тройное ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобусом, в котором ехала детская хоккейная команда. В результате погибли два человека, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его данным, погибшие находились в легковых автомобилях. На опубликованных кадрах видно, что машины получили сильные повреждения.

Информация о пострадавших, а также другие подробности о ДТП не приводятся. Официальная информация пока отсутствует.

