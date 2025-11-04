Россия
Два человека погибли в тройном ДТП с детской хоккейной командой

Под Волгодонском в тройном ДТП погибли два человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Под Волгодонском (Ростовская область) произошло тройное ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобусом, в котором ехала детская хоккейная команда. В результате погибли два человека, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его данным, погибшие находились в легковых автомобилях. На опубликованных кадрах видно, что машины получили сильные повреждения.

Информация о пострадавших, а также другие подробности о ДТП не приводятся. Официальная информация пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в ДТП с фурами не выжили водители из Китая﻿ и Белоруссии.

