В ДТП с четырьмя фурами на российской трассе не выжили водители из Китая﻿ и Белоруссии

В ДТП с четырьмя фурами на трассе в Иркутской области не выжили водители из Китая﻿ и Белоруссии. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Авария произошла на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь﻿» в Куйтунском районе. Предварительно, водитель фуры из Белоруссии совершил обгон по встречной полосе, но из-за гололеда не справился с управлением — произошло лобовое столкновение со встречным большегрузом, за рулем которого был гражданин Китая. Авария спровоцировала столкновение еще двух фур.

По данным канала, пострадали пять человек: трое получили травмы различной степени тяжести, еще двоих спасти не удалось.

Информацию об аварии передали в МИД указанных стран. На месте ДТП движение в обе стороны перекрыли.

