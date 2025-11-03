Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 3 ноября 2025Россия

В ДТП с четырьмя фурами на российской трассе не выжили водители из Китая﻿ и Белоруссии

В Иркутской области в ДТП с фурами не выжили водители из Китая﻿ и Белоруссии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ДТП с четырьмя фурами на трассе в Иркутской области не выжили водители из Китая﻿ и Белоруссии. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Авария произошла на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь﻿» в Куйтунском районе. Предварительно, водитель фуры из Белоруссии совершил обгон по встречной полосе, но из-за гололеда не справился с управлением — произошло лобовое столкновение со встречным большегрузом, за рулем которого был гражданин Китая. Авария спровоцировала столкновение еще двух фур.

По данным канала, пострадали пять человек: трое получили травмы различной степени тяжести, еще двоих спасти не удалось.

Информацию об аварии передали в МИД указанных стран. На месте ДТП движение в обе стороны перекрыли.

Ранее сообщалось, что фура взорвалась после массового ДТП на трассе Р-254 в Новосибирской области. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из Суджи вывезли более 300 тел погибших от рук ВСУ мирных жителей. Их передача родственникам попала на видео

    Нарколог раскрыл правильный способ убедить алкоголика лечиться

    Раскрыты итоги встречи глав правительств России и Китая

    Орешкин оценил влияние запрета ЕС на российские энергоресурсы

    Капитан «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

    В США начали планировать военную миссию в еще одной стране Латинской Америки

    Из России вернули на родину несколько десятков детей мигрантов

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Критиковавший офис Зеленского украинский нардеп пойдет под суд за госизмену

    В возможности Украины наладить производство новых ракет усомнились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости