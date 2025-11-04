Пашинян предостерег от возвращения армян в Карабах

Пашинян: Возвращение армян в Нагорный Карабах стало бы угрозой миру

Потенциальное возвращение армян в Нагорный Карабах, который перешел под контроль Азербайджана, усилило бы напряженность в регионе и стало бы угрозой достигнутому миру между двумя республиками. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит местное издание Aysor.

Глава правительства подчеркнул, что этот вопрос не должен ставиться дня в обозримом будущем. В противном случае, предупредил Пашинян, усилия двух стран по налаживанию отношений будут перечеркнуты. Это — не в интересах ни Армении, ни Азербайджана. «Повестку возвращения наших сестер и братьев, перемещенных из Нагорного Карабаха, я считаю опасной для мирам», — констатировал он в ходе выступления на международном форуме «Орбели — 2025».

Возвращение переселенцев в Нагорный Карабах фактически отбросит Армению и Азербайджан к исходным условиям конфликта, добавил Пашинян. По этой причине нужно оставить этот вопрос в прошлом, резюмировал он.

При этом ранее Пашинян отмечал, что, несмотря на достижение мирного соглашения, взаимные претензии Еревана и Баку друг к другу все равно остались. Так, по мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, современная Армения является исторической азербайджанской территорией. Он призывал армянские власти не пугаться переселения азербайджанцев на их родину.

Алиев также рекомендовал руководству соседней страны внести изменения в ее Конституции и закрепить статус Нагорного Карабаха в качестве азербайджанского региона. В МИДе Армении, в свою очередь, отметили, что это внутренние дела республики, и третьи страны не должны указывать, как поступать Еревану.