11:50, 28 августа 2025

Пашинян рассказал о претензиях к Азербайджану после слов Алиева

Пашинян: Армения и Азербайджан хоть и установили мир, но претензии остались
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ереван и Баку хоть и установили мир, но претензии у двух стран все еще остались. О проблемах в отношениях с Азербайджаном заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга, трансляцию ведет агентство Armenpress на YouTube.

«Да, мир установился, но это не значит, что у нас нет вопросов и нерешенных проблем. Но мир нужно беречь», — рассказал глава армянского кабмина.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что для подписания мирного договора и последующего установления дипломатических отношений с Арменией, последней нужно внести изменения в свою конституцию о Нагорном Карабахе. Баку расценивает это как территориальные претензии со стороны Еревана.

Позже в МИД Армении ответили, что конституция, как пункт договора, не обсуждалась в Вашингтоне. «У нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу Конституцию», — заявил дипломат.

