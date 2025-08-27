МИД Армении ответил на слова Алиева о территориальных претензиях

Мирзоян после слов Алиева заявил о недопустимости изменения конституции

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян после слов президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил о недопустимости изменения Конституции. Слова дипломата передает ТАСС.

«Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу Конституцию», — заявил дипломат.

Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что для подписания мирного договора и последующего установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Арменией, последней нужно внести изменения в свою конституцию о Нагорном Карабахе. Баку расценивает это как территориальные претензии со стороны Еревана.

В том же интервью Алиев заявил, что будет с отношениями Азербайджана с Арменией, если действующий премьер-министр соседней республики Никол Пашинян проиграет выборы или будет свергнут. По его словам, отношения двух стран могут ухудшиться, что навредит самой Армении и ее экономике.