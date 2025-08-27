Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 27 августа 2025Бывший СССР

Алиев рассказал о свержении Пашиняна

Алиев рассказал о сценарии после свержения или ухода от власти Пашиняна
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Ильхам Алиев рассказал о том, что будет с отношениями Азербайджана с Арменией, если действующий премьер-министр соседней республики Никол Пашинян проиграет выборы или будет свергнут. Его слова в интервью Al Arabiya публикует агентство Azertag.

«Если будет сильное внешнее вмешательство, то да, мы можем подумать, что это может нарушить ранее согласованные вопросы. Но это очень навредило бы самой Армении», — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер отмечает, что, если в Армении «что-то произойдет» и власти отступят от подписанного в Вашингтоне соглашения при посредничестве президента США Дональда Трампа, то это ухудшит отношения Еревана как с Баку, так и с Вашингтоном.

Алиев также отмечает, что нарушение подписанного в Вашингтоне соглашения означало бы идти против всего мира. Армения же получает от него гарантию мира и стабильного развития, заключает президент Азербайджана.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что в случае отказа Армении от достигнутых в США соглашений по уважению территориальной целостности Азербайджан ответит симметрично.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    Принц Гарри признался Меган Маркл в любви на их третьем свидании

    Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

    В Европе открыли новый завод по производству боеприпасов

    90-летний россиянин провел сутки в тайге и выжил

    Медведев рассказал о поливающих друг друга «говном из брандспойтов» поляках и украинцах

    В Подмосковье предложили переводить студенток с детьми на бюджет

    Германия решила изменить модель службы в армии

    Десятки россиян пострадали во время ДТП в Абхазии

    Губернатор рассказал об отличившемся при отражении атаки ВСУ на Ленобласть летчике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости