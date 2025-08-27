Алиев рассказал о свержении Пашиняна

Алиев рассказал о сценарии после свержения или ухода от власти Пашиняна

Ильхам Алиев рассказал о том, что будет с отношениями Азербайджана с Арменией, если действующий премьер-министр соседней республики Никол Пашинян проиграет выборы или будет свергнут. Его слова в интервью Al Arabiya публикует агентство Azertag.

«Если будет сильное внешнее вмешательство, то да, мы можем подумать, что это может нарушить ранее согласованные вопросы. Но это очень навредило бы самой Армении», — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер отмечает, что, если в Армении «что-то произойдет» и власти отступят от подписанного в Вашингтоне соглашения при посредничестве президента США Дональда Трампа, то это ухудшит отношения Еревана как с Баку, так и с Вашингтоном.

Алиев также отмечает, что нарушение подписанного в Вашингтоне соглашения означало бы идти против всего мира. Армения же получает от него гарантию мира и стабильного развития, заключает президент Азербайджана.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что в случае отказа Армении от достигнутых в США соглашений по уважению территориальной целостности Азербайджан ответит симметрично.