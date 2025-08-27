Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 27 августа 2025Бывший СССР

Алиев пригрозил соседней стране

Алиев: Баку ответит симметрично на отказ Еревана от достигнутых в США соглашений
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В случае отказа Еревана от достигнутых в США соглашений по уважению территориальной целостности Баку ответит симметрично. Соседней стране пригрозил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью», — заявил азербайджанский лидер.

Он добавил, что вопрос, какая страна победит в случае нового конфликта, является риторическим.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта. Он также назвал специальную военную операцию «российским вторжением».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Появились подробности по делу мэра российского города

    Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

    В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

    Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

    Канада захотела усилить военное сотрудничество с ЕС и Украиной

    Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

    Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

    Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости