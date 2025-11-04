Россиянам назвали связанную с сухостью стоп и локтей болезнь

Врач Ионов: Сухость стоп и локтей может указывать на болезнь тонкого кишечника

Сухость кожи и образование плотных корочек, особенно на ладонях, стопах и локтях, может указывать на гиперкератоз или нарушение работы тонкого кишечника. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Врач объяснил, что гиперкератоз — состояние, при котором верхний слой кожи чрезмерно утолщается и перестает нормально отслаиваться. Он указал, что чаще всего гиперкератоз развивается при недостатке в организме витамина А, который содержится в печени, а также в овощах и фруктах оранжевого цвета. Еще один характерный симптом дефицита этого витамина — нарушение сумеречного зрения, известное как «куриная слепота», добавил эксперт.

«Если ваше питание полноценное, но симптомы сохраняются, это может означать, что витамин А плохо усваивается организмом из-за нарушений в работе тонкого кишечника — так называемого синдрома мальабсорбции. В этом случае необходимо обратиться к гастроэнтерологу, который проведет обследование и назначит лечение», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

По словам Ионова, это особенно важно, потому что при синдроме мальабсорбции нарушается всасывание не только витамина А, но и других жизненно важных веществ. Кроме того, отметил он, страдает микробиота кишечника, которая участвует в выработке витаминов и ферментов, необходимых для восстановления и нормального функционирования организма.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если прислушаются к нескольким советам. Она призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки.