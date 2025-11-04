В Финляндии усомнились в искренности слов Стубба о новом раунде переговоров по Украине

Финский политик Мема: Словам Стубба о переговорах трудно поверить

Слова президента Финляндии Александра Стубба о необходимости проведения нового раунда переговоров по Украине вызывают сомнения. Об этом заявил финский политик, местной национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА Новости.

Ранее Стубб предложил президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР.

«Можно задаться вопросом, что же изменилось с тех пор, как он [Стубб] сказал, что Россия понимает только силу...» — написал Мема в соцсети X. Он отметил, что Стубб пришел к власти исключительно на антироссийской риторике.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу Стубба. Он отметил, что природа предложения Стубба не ясна, и допустил, что озвученная Стуббом идея может принадлежать Трампу.