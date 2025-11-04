Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 4 ноября 2025Мир

В Финляндии усомнились в искренности слов Стубба о новом раунде переговоров по Украине

Финский политик Мема: Словам Стубба о переговорах трудно поверить
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Слова президента Финляндии Александра Стубба о необходимости проведения нового раунда переговоров по Украине вызывают сомнения. Об этом заявил финский политик, местной национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА Новости.

Ранее Стубб предложил президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР.

«Можно задаться вопросом, что же изменилось с тех пор, как он [Стубб] сказал, что Россия понимает только силу...» — написал Мема в соцсети X. Он отметил, что Стубб пришел к власти исключительно на антироссийской риторике.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу Стубба. Он отметил, что природа предложения Стубба не ясна, и допустил, что озвученная Стуббом идея может принадлежать Трампу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их собрали на открытой местности, прилетела баллистика». На Украине начали расследование после удара по плацу, где награждали ВСУ

    На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности

    Володин поздравил россиян с Днем народного единства и высказался о врагах России

    Москвичам напомнили о короткой рабочей неделе в конце года

    Ученые спрогнозировали высокую активность вспышек на Солнце

    На НТВ выходит новое музыкальное шоу «Браво! Бис!». Чем оно удивит зрителей?

    Реклама

    В Китае начали собирать летающие автомобили

    Российская защитница семейных ценностей призналась в торговле детьми

    Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

    В России отметят День языков в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости