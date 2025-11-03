Мир
Пушков рассказал о желании одного европейского лидера стать посредником Трампа

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп и Александр Стубб

Дональд Трамп и Александр Стубб. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб хочет стать посредником между американским лидером Дональдом Трампом и странами «коалиции желающих», сохраняя при этом антироссийский курс. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Стубб отыгрывает двойную партию. С одной стороны, сливается в антироссийском порыве с самым агрессивным крылом в ЕС, проводит военные маневры недалеко от границы с Россией и клянется в неуклонной поддержке Украины. С другой — всячески подмазывается к Трампу, играет с ним в гольф и демонстрирует понимание его логики», — написал политик.

При этом Пушков отметил, что пока неясно, является ли эта стратегия личной инициативой Стубба или идеей Трампа.

Ранее Стубб предложил президенту США и российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября.

