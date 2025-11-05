Россия
Автомобилистов предупредили о штрафах за «лысую» зимнюю резину

Депутат Госдумы Федяев напомнил автомобилистам о штрафах за лысую зимнюю резину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Автомобилисты могут получить штраф, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров. О штрафах за «лысую» зимнюю резину напомнил первый зампред комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, его цитирует ТАСС.

«Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя», — предупредил он.

Требования к покрышкам закреплены в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, указал парламентарий. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» в размере 500 рублей.

Ранее Павел Федяев напомнил, что россиянам необходимо заранее обменять водительские права на новые перед поездкой за границу.

