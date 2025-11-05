Бобровую Луну увидели жители России

Жители России увидели огромную Бобровую Луну

Жители России увидели Бобровую Луну — в ночь на 6 ноября ее можно заметить почти из любого окна. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Издание опубликовало снимки, сделанные жителями Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани, Урала, Приморья. Уточняется, что россияне выходят на улицы, балконы и даже забираются на крыши, чтобы увидеть ноябрьское полнолуние.

Baza подчеркивает, что это самое яркое и крупное полнолуние 2025 года. Пик наступит в 01:30 по московскому времени 6 ноября, когда свет луны станет почти дневным.

Ранее появились кадры лунного затмения, наблюдавшегося в Москве в ночь на 8 сентября. Полная фаза затмения стартовала в 20:31 и длилась до 21:53 по московскому времени 7 сентября.