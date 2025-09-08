Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:17, 8 сентября 2025Наука и техника

Опубликованы кадры кровавой луны

Опубликованы кадры кровавой луны во время полного затмения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Появились кадры лунного затмения, наблюдавшегося в Москве в ночь на 8 сентября, передает РИА Новости.

На фотографиях запечатлена так называемая кровавая луна, когда луна, проходя через тень Земли, окрашивается в красновато-медный цвет, ярко выделяясь на фоне ночного городского пейзажа.

Полная фаза затмения стартовала в 20:31 и длилась до 21:53 по московскому времени 7 сентября. Максимальная степень затмения в Москве была зафиксирована в 21:12 мск. Луна начала приобретать красноватый оттенок задолго до этого момента.

В июне пользователи социальных сетей поделились кадрами необычного природного явления — «клубничной луны», взошедшей над несколькими регионами России. Такое природное явление можно наблюдать всего лишь раз в 18 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян рассказала, что у нее выявили «страшную, тяжелую болезнь». Сегодня ей предстоит операция в районе сердца

    Мигрантки оккупировали детскую площадку в российском городе и прогнали с нее детей

    Опытный изменник сделал попугая своим сообщником и попался из-за собаки

    Девять вагонов поезда сошли с рельсов в российском городе

    Сотни летевших в Турцию россиян застряли в аэропорту Казахстана

    В Германии призвали передать Украине Taurus и не надеяться на переговоры

    Торговля США и Китая резко сократилась

    В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые обвиняемые

    Российский хоккеист рассказал о раздражающей жизни в Америке

    Екатерина Варнава вышла на сцену без штанов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости