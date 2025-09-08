Опубликованы кадры кровавой луны во время полного затмения

Появились кадры лунного затмения, наблюдавшегося в Москве в ночь на 8 сентября, передает РИА Новости.

На фотографиях запечатлена так называемая кровавая луна, когда луна, проходя через тень Земли, окрашивается в красновато-медный цвет, ярко выделяясь на фоне ночного городского пейзажа.

Полная фаза затмения стартовала в 20:31 и длилась до 21:53 по московскому времени 7 сентября. Максимальная степень затмения в Москве была зафиксирована в 21:12 мск. Луна начала приобретать красноватый оттенок задолго до этого момента.

В июне пользователи социальных сетей поделились кадрами необычного природного явления — «клубничной луны», взошедшей над несколькими регионами России. Такое природное явление можно наблюдать всего лишь раз в 18 лет.