Для экс-замгубернатора российского региона запросили 14 лет колонии

Прокурор запросил 14 лет для экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева

В Ростове-на-Дону прокурор запросил 14 лет лишения свободы для бывшего вице-губернатора Ростовской области Виталия Кушнарев. Об этом сообщает РИА Новости.

Гособвинитель также попросил оштрафовать бывшего чиновника на 475 миллионов рублей. Кушнарев обвиняется в получении взятки и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По данным следствия, в октябре 2024 года бывший замгубернатора потребовал от директора «Т-Транс» 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог в Ростовской области.

Ранее суд взыскал в доход государства более 160 миллионов рублей с Кушнарева и его жены Оксаны.

