Для экс-замгубернатора российского региона запросили 14 лет колонии

В Ростове-на-Дону прокурор запросил 14 лет лишения свободы для бывшего вице-губернатора Ростовской области Виталия Кушнарев. Об этом сообщает РИА Новости.
Гособвинитель также попросил оштрафовать бывшего чиновника на 475 миллионов рублей. Кушнарев обвиняется в получении взятки и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
По данным следствия, в октябре 2024 года бывший замгубернатора потребовал от директора «Т-Транс» 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог в Ростовской области.
Ранее суд взыскал в доход государства более 160 миллионов рублей с Кушнарева и его жены Оксаны.
box#4145814