Силовые структуры
19:10, 23 октября 2025Силовые структуры

С экс-замгубернатора российского региона и его жены взыскали более ста миллионов рублей

В Ростове-на-Дону суд взыскал 160 млн рублей с экс-замгубернатора
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону суд взыскал в доход государства более 160 миллионов рублей с бывшего вице-губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его жены Оксаны. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

У Кушнарева изъяли более 102 миллионов рублей, а еще 63,5 миллиона — у его супруги.

В ноябре 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали Кушнарева. Он и его заместитель по Минтрансу Дмитрий Мамелко попались со взяткой на рабочем месте. Активы семьи Кушнарева арестовали. Их оценили в более чем 276,5 миллиона рублей.

