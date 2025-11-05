Охранника Анджелины Джоли мобилизовали на Украине. Звезде пришлось самой вызволять его из ТЦК

Анджелина Джоли посетила подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон. По пути произошел инцидент — охранника звезды мобилизовали, и ей пришлось заехать в николаевский ТЦК. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

Два джипа остановили на блокпосте при въезде в Пивденноукраинск в Николаевской области. ТЦК заявили, что у мужчины проблемы с документами. В ответ он заявил, что везет «важного человека». Охранника знаменитости забрали в ТЦК, туда же поехала Джоли и лично зашла в военкомат, чтобы попросить его отпустить. Этот момент и попал на видео.

Как пишут местные СМИ, голливудская актриса прибыла на Украину с гуманитарной миссией. Других подробностей ее визита пока нет. В 2022 году Джоли приезжала во Львов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал визит Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон украинским «антикризом» для отвлечения внимания от катастрофы на фронте.

Вместо Tomahawk США поставили Украине «Лару Крофт» в лице Анджелины Джоли. А если серьезно, то в 2022 году она уже посещала Львов, как выяснилось — не бесплатно Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Голливудский актер хотел переплавить свой «Оскар» на пули для ВСУ

Американский актер и режиссер Шон Пенн признался, что хотел переплавить свой «Оскар» на пули для Вооруженных сил Украины.

«Я подумал: ну и хрен с ним, понимаете? Отдам его Украине. Его можно переплавить на пули, которыми они будут стрелять в русских», — сказала знаменитость.

В 2022 году он приехал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Пенн передал Зеленскому свою статуэтку премии «Оскар». В свою очередь, политик вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени и поблагодарил за поддержку.

Помимо этого, имя Шона Пенна увековечили на «Алее смелости» в Киеве, где ранее открыли табличку с именем бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.