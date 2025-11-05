Забота о себе
Раскрыта вызывающая смертельные заболевания привычка

Daily Mail: Привычка пересаливать еду рискует вызвать инфаркт, инсульт и рак
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Привычка пересаливать пищу может обернуться серьезными заболеваниями, в том числе смертельными. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Как уточняется, избыток соли в организме провоцирует задержку воды в крови и повышает кровяное давление. Это плохо сказывается на состоянии организма — такая, казалось бы, обычная привычка увеличивает риск инсульта или сердечного приступа, а также остеопороза и даже рака желудка.

Журналисты издания напомнили, что специалисты рекомендуют потреблять до шести граммов соли в день. Исследования показывают, что взрослые употребляют на 40 процентов больше данной нормы — около 8,4 грамма в день. Чтобы снижать уровень потребления соли, нужно добавлять в еду приправы и специи, а также не забывать добавлять в еду томаты, грибы, ферментированные продукты и другие богатые вкусом ингредиенты.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева отметила, что соль, алкоголь и сахар задерживают в организме воду. Кроме того, в этот список входят чипсы, соленые огурцы и сыры, копчености, полуфабрикаты и фастфуд.

