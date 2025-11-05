Экономика
Российской школьнице заплатили сотни тысяч рублей за тяжелую травму на детской площадке

В Дудинке девочке заплатили 700 тысяч за разрыв селезенки на детской площадке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виктор Берёзкин / Коммерсантъ

В Дудинке Красноярского края школьнице заплатили сотни тысяч рублей за тяжелую травму, которую она получила на детской площадке. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Осенью 2021 года ученица четвертого класса Дудинской школы-интерната упала на прогулке во время группы продленного дня, катаясь на качелях. Медики диагностировали у нее закрытую тупую травму живота и разрыв селезенки. После госпитализации пострадавшей понадобился длительный курс лечения.

После произошедшего родственники девочки обратились в прокуратуру, попросив провести проверку, в ходе которой выяснилось, воспитатель отлучилась во время прогулки и должным образом не присматривала за детьми. После того как прокурор подал исковое заявление, суд постановил взыскать с учреждения компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Нижневартовска отсудила у коммунальщиков 200 тысяч рублей за падение на тротуаре.

