В обществе появился феномен латте-пап, уходящих в отпуск по уходу за детьми

Улицы городов Северной Европы заполнили ухоженные молодые мужчины с детскими колясками и чашкой кофе в руке. Подобные сцены могли бы занять место на страницах каталога бренда одежды H&M, но в итоге оказались символом глубокой социальной трансформации и изменения подхода к родительству. Кто такие латте-папы и почему они вызывают восхищение и зависть по всему миру — в материале «Ленты.ру».

Кто такие латте-папы?

В Швеции обрело популярность социально значимое явление, которое полностью меняет патриархальные взгляды на семью, где вся ответственность за ребенка и забота о нем лежала на матери. Молодые мужчины активно включаются в родительство и больше не считают уход за детьми исключением или жертвой — он стал неотъемлемой частью их идентичности. Они собираются в кафе, обмениваются впечатлениями с другими новоиспеченными отцами и получают необходимы знания, посещая занятия «Ребенок и я».

Что меня поразило, так это те невероятно горячие парни, которые обращаются с детьми лучше любой женщины, которую я когда-либо видела Ханна Свенссон переехавшая в Швецию американка

Явление получило название «латте-папы» и распространилось на другие страны, в том числе Норвегию и Финляндию. Кроме того, оно стало широко освещаться в соцсетях под хештегом #lattedad. На кадрах роликов, снятых женами, можно увидеть чрезвычайно стильных и опрятных мужчин с термокружками Stanley, слингами и детскими колясками, которые гуляют и играют с детьми, укладывают их спать, то есть делают то, что традиционно делали женщины.

Как связаны латте-папы и алкоголизм?

Вовлеченность отцов в родительство оказалась не просто частью имиджа или новым современным трендом. Оно стало следствием социальной политики, которую Швеция проводила на протяжении десятилетий. В 1974 году в стране ввели оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, и через некоторое время участие мужчин в воспитании детей выросло в геометрической прогрессии.

В настоящее время родители имеют право на 480 дней оплачиваемого отпуска, который можно использовать до тех пор, пока ребенку не исполнится 12 лет. При этом государство покрывает до 80 процентов зарплаты и поощряет обоих родителей делить уход за ребенком поровну. Например, часть этих дней предназначается исключительно для отцов, а если они ими не воспользуются, семья потеряет пособие

Как показывает практика, шведские отцы берут около 30 процентов положенных 480 дней, то есть 144 дня. Кроме того, родители могут передать до 45 дней своего отпуска по уходу за ребенком бабушкам и дедушкам или друзьям семьи.

Подобная политика не только облегчила жизнь матерям, но и отразилась на здоровье мужчин. Исследование Стокгольмского университета показало, что в течение двух лет после рождения ребенка госпитализация отцов из-за злоупотребления алкоголем сократилась на 34 процента.

Оставаясь с детьми, мужчины занимаются не только сменой подгузников, укачиванием и кормлением по часам, что уже требует ведения здорового образа жизни, они еще и устанавливают более крепкую и глубокую эмоциональную связь с ребенком, что способствует снижению уровня стресса и улучшению психического здоровья.

«Это, конечно, нечто особенное — быть с ним [ребенком] дома наедине с самого начала», — говорит Йохан Свенссон, муж Ханны Свенссон. И добавляет при этом, что забота о ребенке прибавила ему седых волос, что подчеркивает трудность и важность труда матерей по всему миру.

За что критикуют феномен латте-пап?

Игровые площадки и кафе в городах Северной Европы заполнены не только молодыми отцами, но и дедушками, заботящимися о внуках. Таким образом появилось целое мужское сообщество, которое выходит за рамки традиционного представления о мужчине как о кормильце и единственном источнике дохода. Женщины теперь не обязаны жертвовать карьерой и откатываться назад в профессиональном плане, в одиночку занимаясь воспитанием детей, пока мужчины достигают новых высот.

«Можно быть амбициозной матерью и генеральным директором и кормить грудью 14 месяцев, это не отбросит тебя назад, потому что отцы здесь тоже дома», — говорит Ханна Свенссон.

В Северной Европе такое положение дел стало нормой, однако большинство других стран не могут похвастаться подобной социальной политикой и общественными стандартами, что вызывает одновременно восторг и зависть.

В Южной Корее доля мужчин, воспользовавшихся декретным отпуском, в 2025 году достигла рекордных 36,4 процента. В России правом уйти в отпуск по уходу за ребенком пользуются всего около 2 процентов мужчин

В комментариях под TikTok-роликом шведской семейной компании BabyBjorn, специализирующейся на производстве и продаже детских товаров, пользователи также восхищались феноменом новой формы отцовства: «Как же это здорово, мужчинам так идет отцовство! Жаль, что в нашей стране до этого эволюционировали единицы», «Прекрасно. Вот такую мужественность мы хотим видеть», «Лучший тип мужчины», «Это то, чего хотят женщины, — мужчин, которые на самом деле желают быть отцами и могут заботиться о своих детях».

Я не знала, смеяться мне или плакать, когда увидела ролик про латте-пап. Я завидовала Эрин Эренберг соучредительница и генеральный директор организации «Палата матерей» в США

Однако часть пользователей напомнила о коренящейся здесь проблеме гендерного неравенства и игнорировании труда матерей: «Это и так должно быть нормой», «Нравится, как они хвалят мужчин за обычное воспитание», «Увидеть заботящегося о ребенке отца — все равно что встретить единорога. Но когда это делают матери, их не замечают», «Отец такой же родитель, как и мать, это не должно быть чудом».