Товарный знак Пугачевой оказался под угрозой

РИА Новости: Пугачева может потерять товарный знак «Кристина»

Уехавшая из России певица Алла Пугачева рискует лишиться в апреле следующего года зарегистрированного товарного знака «Кристина» в случае, если не станет продлевать срок действия исключительного права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

У Пугачевой есть дочь — певица и актриса Кристина Орбакайте. Как уточняется в документах, впервые товарный знак с ее именем был зарегистрирован в 1997 году.

Артистка несколько раз продлевала срок действия регистрации знака — в последний раз запись вносилась в Государственный реестр в 2016 году, тогда его срок действия был продлен до 25 апреля 2026 года. Под этим товарным знаком на территории России может производиться и продаваться одежда, головные уборы.

Под именем «Кристина» могут реализовывать напитки, в том числе алкогольные, табак и другую продукцию. Помимо прочего, возможны организация досуга, путешествий и предоставление образовательных услуг, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева оставила в России автомобиль Rolls-Royce. Артистка уже практически 20 лет владеет премиум машиной, являясь единственным его собственником. В последний раз певицу на транспорте видели в день похорон модельера Валентина Юдашкина.